У Манукяна лишь одна тема для разговора с Пашиняном

Оппозиционное "Движение за спасение родины" и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут достичь консенсуса лишь по вопросу отставки главы кабмина, заявил кандидат в премьеры от движения Вазген Манукян журналистам.

"У нас с ним может быть разговор лишь вокруг одной темы – его ухода. В нынешних условиях говорить о проведении внеочередных выборов нелепо, поскольку, позволив ему провести выборы, мы легитимизируем все его позорные поражения", - утверждает Манукян, которого цитирует Sputnik Армения.

По его словам, есть два выхода из ситуации: либо власти разгонят митингующих с проспекта Баграмяна, либо премьер подаст в отставку.

Вместе с тем Манукян подчеркнул, что у президента Армена Саркисяна на протяжении последних 2,5 лет было немало возможностей оказать влияние на происходящие в стране события, однако он не воспользовался ими. По его мнению, напряжение не достигло бы пика, если бы президент отправил решение об увольнении экс-начальника Генштаба Оника Гаспаряна в Конституционный суд.