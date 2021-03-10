Турок Гюндоган назван футболистом месяца в Англии

Немецкий игрок турецкого происхождения Илкай Гюндоган, выступающий за "Манчестер Сити", назван лучшим футболистом английской премьер-лиги по итогам февраля. Это второй кряду такой титул для полузащитника: в марте он также был лучшим.

В пяти матчах последнего месяца зимы за "МанСити" Гюндоган забил 4 гола и сделал голевую передачу. Футболист обновил два специфических достижения: он стал первым футболистом своего клуба, получившим приз дважды подряд. И он первый игрок из Германии, завоевавший титул дважды, пишут Вести.ру.