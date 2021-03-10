Эрдоган назвал новые цели Турции

Эрдоган подчеркнул, что целью пакета реформ является обеспечение стабильного поступательного развития национальной экономики: «Цель пакета реформ - рост экономики с акцентом на инвестиции, производство, занятость и экспорт. Пакет экономических реформ – Дорожная карта будущего развития нашей страны, и мы воплотим ее в жизнь при поддержке народа».

Как сообщает Anadolu, турецкий лидер напомнил, что подготовка пакета преобразований в экономической и правовой сферах была анонсирована еще в ноябре 2020 года.

«Новый этап преобразований нацелен на обеспечение макроэкономической стабильности и структурные реформы. В числе приоритетов также значатся борьба с инфляцией, обеспечение финансовой дисциплины и снижение дефицита текущего счета. По итогам 2021 года дефицит бюджета планируется снизить с 4,3 процента до 3,5 процента», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что особое внимание в пакете реформ уделено планированию расходов. «Госструктурам будет поручено по возможности снижать объем затрат. Изменения планируется внести и в систему организации государственных тендеров. Пакет реформ предполагает ряд мер по обеспечению ценовой стабильности и укреплению инвестиционного рынка», - сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что правительство Турции сделает все возможное для включения страны в число десяти ведущих экономик мира: «Уверен, что мы добьемся целей. Турция сохраняет свою мощь, вопреки многим кризисам на глобальной и региональной аренах».

Эрдоган сообщил далее, что в борьбе с дефицитом текущего счета правительство сделает ставку на 3 направлениях: «Во-первых, мы сосредоточимся на структуре дефицита текущего счета. Во-вторых, будем поощрять экспортные операции предприятий малого и среднего бизнеса. В-третьих, поддержим процесс минимизации выбросов в окружающую среду в сфере промышленности».

Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что система управления в Турции будет совершенствоваться в соответствии с вызовами современности: «Система управления позволит обеспечить долгосрочную стабильность и доверие к национальной экономике. Соответствующую правовую базу сформирует и новая конституция Турции».

Эрдоган сообщил также, что правительство Турции предпринимает шаги по формированию экономической, технологической и законодательной базы рынка цифровых денег.