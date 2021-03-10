Израильтянин объехал на велосипеде мир и был сбит насмерть на родине

Израильский спортсмен-экстремал, проехавший за 5 лет 66 тысяч километров на велосипеде по всему миру, был сбит автобусом рядом с родным кибуцем и через два дня скончался в больнице.

39-летний Рой Садан прославился кругосветным путешествием на велосипеде. В 2007-2011 годах он проехал 42 страны на 6 континентах – от Аляски до Австралии, и всюду за ним развевался израильский флаг.

В 2015 году любитель приключений с трудом оправился после страшного падения с высоты 500 метров. Несмотря на серьезную черепно-мозговую травму, через полгода Садан выписался из больницы и вернулся к велоспорту. Однако гибель подстерегла спортсмена на родине.

В среду, 10 марта, Рой подъезжал на велосипеде ко въезду в кибуц Рош-ха-Никра на севере Израиля, и его сбил туристический автобус. Сегодня, 12 марта, он скончался в больнице в Нагарии.