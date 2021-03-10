Царукян согласился на встречу с Пашиняном

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян готов встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном, но не в президентском дворце. Об этом он сообщил журналистам.

"Я готов встретиться с Николом Пашиняном, и, думаю, эта встреча скоро состоится, и все об этом узнают, а не будут выискивать информацию, прислушиваясь к перешептываниям под стенами. Что касается встречи у президента, то она должна пройти при определенных условиях и в соответствии с четкой повесткой", - цитирует ТАСС Царукяна.