США передали хуситам план прекращения огня в Йемене

США передали лидерам движения "Ансар Аллах" (хуситам) план прекращения огня в Йемене. Об этом сообщил спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг.

"У нас теперь имеется здравый план общенационального прекращения огня, содержащий элементы, которые прямо призваны способствовать смягчению чудовищной гуманитарной ситуации в Йемене. Этот план находится у руководства хуситов уже на протяжении ряда дней", - заявил американский дипломат, сообщает ТАСС.

Спецпосланник подтвердил, что находится в контакте со всеми йеменскими сторонами: "Я также вел переговоры с йеменцами. Я не рекламирую все это взаимодействие. Не считаю, что можно быть посланником по Йемену, не поддерживая контакта с йеменцами. В конце концов, это их страна".

Кроме того, спецпредставитель объявил, что США возобновляют финансирование поставок гуманитарной помощи на север Йемена.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.