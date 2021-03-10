Спад экономики Азербайджана продолжается. Как сообщает Госкомитет по статистике, номинальный объем ВВП страны по итогам двух месяцев с начала текущего года составил 12,019 млрд манатов. Цифра впечатляющая, но в то же время спад ВВП страны по итогам этих двух месяцев по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем составил 3,2%. Как и ранее, Госкомстат объясняет создавшуюся ситуацию вызванными COVID-19 масштабными ограничениями и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, что, в принципе, тоже связано с пандемией.

Что же получается, пока будут действовать ограничения, вызванные пандемией и установленные ОПЕК+, экономика Азербайджана так и будет падать? А предсказать, когда они завершатся, никто точно не может. Не жить же нам постоянно в падающем режиме, это просто невозможно. К тому же Министерство экономики на этот год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%. Чтобы ответить на вопрос о том, можно ли за оставшиеся до конца года 10 месяцев добиться роста экономики с минус 3,2% до плюс 3,4%, рассмотрим некоторые показатели с учетом их перспективы.

Госкомстат отмечает, что спад в нефтяном секторе за два месяца составил 7,5%, а в ненефтяном секторе – 0,4%. То есть основной фактор спада – нефтяной. Упавшие в прошлом году до минимума мировые цены на нефть, только к началу текущего года стали восстанавливаться. С начала текущего года котировки продолжают расти, и сегодня уже превышают аналогичные прошлогодние показатели. Эта тенденция принимает уже необратимый в ближайшей перспективе характер. Принимаемые властями всех стран мерам, в том числе по массовой вакцинации против COVID-19, все больше смягчают введенные ранее ограничения. Все это дает основания говорить, что уже в скором времени отставание в нефтяном секторе снизит темпы, а к концу года и вовсе перейдет в плюсовую зону.

Что же касается ненефтяного сектора, то спад здесь не так велик, чтобы он мог вызывать тревогу. Да и по структуре ВВП видно, что здесь скрываются большие возможности. Так, в структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,2%, торговли и ремонта транспортных средств – 10,7%, на транспорт и складское хозяйство – 8,1%, строительство – 4,7%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 3,1%, на сектор информации и связи – 2%, на сферу размещения туристов и бытовых услуг - 0,7%, на прочие сектора – 19,9%, чистые налоги на импорт и на товары - 9,6%.

Но с учетом только работ по восстановлению освобожденных от оккупации земель нетрудно догадаться, как сильно возрастет объем строительных работ. Тоже можно сказать о транспорте и складском хозяйстве, сельском и лесном хозяйстве. Огромный объем восстановительных работ неминуемо повлечет за собой и рост импорта. И это все касается только освобожденных земель. Но ведь ожидается сильный рост особо пострадавших за период пандемии сфер – туризма, услуг (и не только бытовых), торговли. Не говоря уже о промышленности, связи и прочих сферах. Одним словом, в ненефтяном секторе в этом году ожидается настоящий бум.