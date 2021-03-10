Спад экономики продолжается, но Ильхам Алиев чувствует перспективу наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Спад экономики Азербайджана продолжается. Как сообщает Госкомитет по статистике, номинальный объем ВВП страны по итогам двух месяцев с начала текущего года составил 12,019 млрд манатов. Цифра впечатляющая, но в то же время спад ВВП страны по итогам этих двух месяцев по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем составил 3,2%. Как и ранее, Госкомстат объясняет создавшуюся ситуацию вызванными COVID-19 масштабными ограничениями и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, что, в принципе, тоже связано с пандемией.

Коронаэкономика вызвала спад и азербайджанской экономики, который все еще продолжается

Что же получается, пока будут действовать ограничения, вызванные пандемией и установленные ОПЕК+, экономика Азербайджана так и будет падать? А предсказать, когда они завершатся, никто точно не может.  Не жить же нам постоянно в падающем режиме, это просто невозможно. К тому же Министерство экономики на этот год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%. Чтобы ответить на вопрос о том, можно ли за оставшиеся до конца года 10 месяцев добиться роста экономики с минус 3,2% до плюс 3,4%, рассмотрим некоторые показатели с учетом их перспективы.

Госкомстат отмечает, что спад в нефтяном секторе за два месяца составил 7,5%, а в ненефтяном секторе – 0,4%. То есть основной фактор спада – нефтяной. Упавшие в прошлом году до минимума мировые цены на нефть, только к началу текущего года стали восстанавливаться. С начала текущего года котировки продолжают расти, и сегодня уже превышают аналогичные прошлогодние показатели. Эта тенденция принимает уже необратимый в ближайшей перспективе характер. Принимаемые властями всех стран мерам, в том числе по массовой вакцинации против COVID-19, все больше смягчают введенные ранее ограничения. Все это дает основания говорить, что уже в скором времени отставание в нефтяном секторе снизит темпы, а к концу года и вовсе перейдет в плюсовую зону.

Что же касается ненефтяного сектора, то спад здесь не так велик, чтобы он мог вызывать тревогу. Да и по структуре ВВП видно, что здесь скрываются большие возможности. Так, в структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,2%, торговли и ремонта транспортных средств – 10,7%, на транспорт и складское хозяйство – 8,1%, строительство – 4,7%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 3,1%, на сектор информации и связи – 2%, на сферу размещения туристов и бытовых услуг - 0,7%, на прочие сектора – 19,9%, чистые налоги на импорт и на товары - 9,6%.

Но с учетом только работ по восстановлению освобожденных от оккупации земель нетрудно догадаться, как сильно возрастет объем строительных работ. Тоже можно сказать о транспорте и складском хозяйстве, сельском и лесном хозяйстве. Огромный объем восстановительных работ неминуемо повлечет за собой и рост импорта. И это все касается только освобожденных земель. Но ведь ожидается сильный рост особо пострадавших за период пандемии сфер – туризма, услуг (и не только бытовых), торговли. Не говоря уже о промышленности, связи и прочих сферах. Одним словом, в ненефтяном секторе в этом году ожидается настоящий бум.

Ожидается сильный рост особо пострадавших за период пандемии сфер ненефтяной экономики, о чем И.Алиев заявил на встрече с руководством ЕБРР

И это прекрасно чувствует президент Ильхам Алиев. Принимая нового президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рино-Бассо в видео-формате, глава государства высоко оценил результаты развития ненефтяной промышленности страны в этом году на фоне пандемии коронавируса.

- Наша главная цель сейчас заключается в продолжении диверсификации экономики, - сказал президент. - Я считаю, что результаты очень обнадеживающие, особенно в этом году и в прошлом году, несмотря на пандемию. Несмотря на некоторое снижение ВВП, у нас наблюдается рост ненефтяной промышленности.

По словам главы государства, за два месяца с начала года рост ненефтяного сектора промышленности в Азербайджане и вовсе превысил 12%, что является хорошим показателем диверсификации азербайджанской  промышленности. «Нам удалось направить средства, полученные от продажи нефти, на поддержку частного сектора, нашего промышленного потенциала, и 12%-ный рост в ненефтяной промышленности поистине впечатляет", - сказал Ильхам Алиев.

Да, оптимизм президента строится на конкретных показателях, темпах их роста, наметившихся тенденциях. Ведь мы перечислили лишь малую часть всего того, что намечено осуществить в стране в этом году. Можно, конечно, привести в доказательство много нудных и труднопонятных формул и расчетов, но, думается, и без них ясно, какие перспективы ожидают Азербайджан, и не только в этом году.