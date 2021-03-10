Саркисян не смог усадить за стол переговоров Пашиняна и оппозицию

Администрация президента Армении заявила, что проведение встречи премьер-министра, руководителей оппозиционного «Движения за спасение родины» и глав парламентских фракций 13 марта нереализуемо, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщению, в администрации армянского президента объяснили это тем, что приглашение приняли только фракции «Мой шаг» и «Светлая Армения», а фракции «Процветающая Армения» и «Движение за спасение родины» предложили свою повестку и выдвинули условия.

Отмечается, что Саркисян продолжит прилагать усилия и готов проводить отдельные встречи как с приглашенными, так и с депутатами, не входящими во фракции парламента, а также с представителями различных внепарламентских сил.

