В США признались в непрямых переговорах с Ираном

Вашингтон через Евросоюз ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки. Об этом рассказал журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Через ЕС и других есть коммуникации, которые помогают нам объяснить иранцам нашу позицию относительно соблюдения ядерной сделки... а также услышать, какая позиция у них", - приводит ТАСС слова Салливана.

"На данном этапе мы ждем, чтобы услышать дальнейшие соображения от иранцев относительно того, как они хотели бы действовать дальше, но, с нашей точки зрения, это... не будет легко. Однако мы верим, что мы сейчас находимся в дипломатическом процессе, что мы можем двигаться вперед и в конечном итоге обеспечить достижение нашей цели, которая заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия и сделать это через дипломатию", - отметил Салливан.