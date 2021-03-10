Посол опровергает: Башар Асад не в Москве

Информация о лечении президента Сирии Башара Асада от коронавируса в Москве не соответствует действительности, заявил РИА Новости посол Арабской Республики в России Рияд Хаддад.

На этой неделе стало известно, что сирийский лидер и его супруга Асма Асад заразились коронавирусом. Отмечалось, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии, продолжат выполнять работу в период домашнего карантина. В пятницу некоторые зарубежные СМИ сообщили, что Асад якобы доставлен на лечение в Москву в тяжелом состоянии.

"Эти разговоры абсолютно неверные. Господин президент находится в Сирии, прочие сообщение – неправда", - сказал Хаддад.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, просил ли Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19, но уверен, что если просьба будет, то Владимир Путин ее оперативно рассмотрит.