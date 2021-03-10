ГЭЦ прокомментировал слухи о дате экзаменов

Дата выпускных (вступительных) экзаменов будет объявлена Государственным экзаменационным центром и размещена на сайте учреждения (dim.gov.az) после того, как будет точно определена и согласована с соответствующими органами, говорится в сообщении ГЭЦ Азербайджана.

В сообщении отмечается, что опубликованная в социальных сетях информация о датах экзаменов не соответствует действительности.

Также рекомендуется в связи с этим вопросом следить за информационными ресурсами Государственного экзаменационного центра.