Боевик ПКК готовил теракт в Турции

Турецкие силы безопасности задержали боевика террористической организации YPG/ПКК, который планировал устроить взрыв после незаконного проникновения в страну, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

В заявлении ведомства говорится, что четверо подозреваемых были остановлены полицией в уезде Суруч в приграничной с Сирией юго-восточной провинции Шанлыурфа. Было установлено, что они въехали на территорию Турции незаконно, один из них является членом террористической группировки PYD/YPG. У подозреваемого были изъяты около 100 самодельных и два заводских детонатора, одно USB-устройство.

В результате изучения данных с USB в районе карьеров на трассе Шанлыурфа-Адыяман было обнаружено около 10 килограммов самодельной взрывчатки.