Озеро в Турции поможет изучать Марс на Земле

По мнению исследователей, минералы и скальные отложения на этом озере, скорее всего, максимально похожи на те, которые будут обнаружены на дне кратера Йезеро на Марсе. Как считается, марсианский кратер миллиарды лет назад был озером, и в нем даже могла существовать микробиологическая жизнь, передает телеканал NTD.

Представитель NASA Томас Цурбучен заявил, что «озеро Салда и кратер Йезеро очень похожи. Его мы будем использовать много лет».

Информация, собранная из озера Салда, может помочь учёным в поисках окаменелых следов микробной жизни. Считается, что они сохранились в отложениях вокруг дельты реки, которая когда-то питала высохшее озеро.

Цурбучен, говорит, что озеро Салда будет мощным аналогом: «Мы сможем выдвигать какие-то идеи, а потом сначала проверять их на озере, прежде чем задействовать марсоход «Настойчивость». Или, например, если марсоход что-то найдёт, то мы сможем сравнить это с тем, что есть в озере, и найти сходства».

В 2019 году группа американских и турецких ученых провела исследования на береговой линии озера Салда, известного как турецкие Мальдивы. Она пришла к выводу, что отложения вокруг озера состоят из микробиалитов — горной породы из грязи, которая была образована с помощью микробов. Теперь в планах — выяснить, есть ли микробиалиты в кратере Йезеро.