На днях на голландском телеканале NTR стартует программа под названием Gewoon Blut (примерный перевод – «обыкновенная кровь», местная версия датского ток-шоу Ultra smider toejet («кованая игрушка»). Между тем сама идея действа уже обеспокоила политиков правого фланга и еще больше турецкое меньшинство этой страны. Предполагается, что школьники разных возрастов будут задавать вопросы взрослым гостям студии. В общем, ничего особенного, если бы не то, что тети и дяди предстанут перед телекамерами и детворой в студии… в обнаженном виде, то есть нагишом.

В самой Дании шоу выдержало два сезона. Там тоже дети вопрошали голых взрослых об особенностях человеческого тела, а главное, об интимных отношениях, что интервьюируемые смогут наглядно показать. Идея шоу - ознакомить детей с вопросами телесности и одновременно бороться с гомофобией.

Нидерландские правые забили тревогу. По их мнению, это «мерзкая пропаганда педофилии» на общественном телевидении. Так, во всяком случае, считает лидер правого Форума за демократию Тьерри Бауде. А депутат парламента от общины турецкого меньшинства Тунахан Кузу назвал программу сумасшедшей, написав в Twitter, что такой формат не является ответом на детскую порнографию и сексуальные преступления против малолетних. А самое резкое высказывание принадлежит лидеру консервативной протестантской партии SPG Ван дер Стаию, заявившего, что подобное шоу нельзя допустить в эфир, и обратился этим призывом к премьеру страны Марку Рютте.

Однако руководство NTR защищает программу, еще не вышедшую на экраны. Пресс-секретарь телевидения подчеркнул, что шоу «тщательно и старательно подготовлено», сам формат обсуждался с детьми и канал не будет менять своих планов. Ну а если, мол, кто-то будет чувствовать себя некомфортно, то может просто выключить телевизор.

Примечательно, что ничего плохого в таком «просвещении» юного поколения не усмотрели и многие СМИ. Так публицистка газеты De Telegraaf Хестер Цитваст написала, что ее удивляет, чем пятеро нагих взрослых, стоящих перед детьми, могут спровоцировать нежелательные эмоции. «Я думала, что голландцы более прогрессивны», - заявила она, добавив, что именно такая реакция общественности показывает необходимость программы такого типа нужны.

В подобном тоне высказался и некий ван Роосмален на страницах ежедневника NRC. В том, чтобы быть обнаженным, он не видит ничего плохого или опасного, а в поведении консерваторов усматривает истерию. Он считает, что правые просто хотят, чтобы Голландия вернулась в 50-е годы ХХ века. Такого же мнения и издание WirtualneMedia.

Между тем в Нидерландах нередки случаи педофилии, преступлений на сексуальной почве по отношению к несовершеннолетним. И ток-шоу с голыми взрослыми, преподносимое как нечто воспитательное, может возыметь обратный эффект. И в противостоянии этому, в защите традиционных ценностей мусульмане и христиане едины. И не только в Голландии.