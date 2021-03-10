Царукян убежден: «Пашиняна необходимо отправить в оставку»

Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян в пятницу дал интервью представителям СМИ, во время которого подтвердил свою позицию относительно премьера Армении: Никол Пашинян должен срочно подать в отставку и сразу же должны пройти внеочередные выборы. Об этом пишет Yerevan.Today.

Царукян считает ситуацию в Армении катастрофической, "и если не предпринять быстрых мер, то страну ждет коллапс".

"Эти власти абсолютно не в состоянии что-либо сделать, и для спасения страны необходимо сформировать новое правительство", - заявил Царукян, еще раз подчеркнув, что в его позиции и оценках ситуации касательно деятельности Пашиняна у ничего не изменилось. Пашиняна необходимо отправить в оставку и организовать внеочередные выборы. А встреча с Пашиняном возможна лишь для обсуждения этого вопроса.

Напомним, ранее в пятницу Царукян заявлял, что готов встретиться с Николом Пашиняном, но не в президентском дворце.