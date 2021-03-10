Ученые в поисках болезни «Х» могут погибнуть 75 миллионов человек
Еще не видно конца губительной пандемии ковида, а ученые уже пророчат человечеству новую напасть – «болезнь Х». Ее вирус, пугают специалисты, во много раз смертоноснее своего «коронованного» собрата.
Хотя о «заиксованном» кошмаре Всемирная организация здравоохранения заговорила еще года три назад, ничего определенного о нем пока не известно. Однако ученые убеждены: вирус существует, и через какое-то время он, подобно коронавирусу, передастся человеку и убьет до 75 миллионов человек. Так что сейчас свою главную задачу они видят в том, чтобы обнаружить животное, от которого Х-вирус перейдет к человеку.
Жили себе люди и не знали, что, оказывается, всеми нашими сезонными и внесезонными гриппами, ОРЗ и многим другим нас заражают животные. По данным ВОЗ, ежегодно около миллиарда людей на Земле заболевают от инфекций, переносимых братьями нашими меньшими. Вообще же на нашей планете существует ни много, ни мало — 827 тысяч вирусов, которые до поры до времени как бы спят, но в любой момент могут проснуться заразить человека и вызвать пандемию.
При этом специалисты тычут пальцем в азиатские и африканские рынки диких животных, которые, по их мнению, являются главными рассадниками большинства инфекций. И утверждение о пресловутой летучей мыши из Уханя вовсе не единственное, за вспышку вируса Эболы и возникновение одноименной эпидемии ответственны тоже рынки, африканские, где торгуют мясом обезьян.
В принципе, источником может быть любой вид животных. Наиболее вероятные, однако, - крысы и летучие мыши. В конечном же счете все зависит от адаптивных способностей конкретной породы животных.
Большую опасность несут в себе и птицы, в чем можно было убедиться во время эпидемии птичьего гриппа. Эти красивые романтизированные в фольклоре многих народов существа, благодаря своей способности летать, могут распространять опасные патогены по всей планете.
Птичий грипп, переполошивший всех лет десять назад, тоже, кстати, вовсе не исчез. К примеру, в польском регионе Поморье, что у Балтийского моря, в последнее время отмечается все больше случаев этой инфекции. И специалисты в связи с этим предупреждают об опасности приближения и кормления птиц где бы то ни было. А кормят преимущественно грациозных красавцев лебедей, стремительных чаек и буревестников, которые, как выясняется, более других болеют сами и заражают людей очень даже опасным птичьем гриппом.
Эти птицы неизменно привлекают внимание гуляющих по берегу людей, которые сердобольно каждый год подкармливают этих птиц. Там же порхают чайки, привыкшие получать из рук человека съестное. И в Польше теперь на пляжах и в местах прибрежного променада публики появились таблички с надписью: «Внимание! Особо заразный птичий грипп. Опасная территория!».
Так что заразные болезни подстерегают не только на экзотических для европейцев рынках. Опасность существует и распространяется повсюду. И пока никто не знает, как от нее избавиться.
А «болезнь Х», похоже, еще один дамоклов меч, зависший над человечеством.