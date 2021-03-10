Отдел международной информации и политики 01:16

Еще не видно конца губительной пандемии ковида, а ученые уже пророчат человечеству новую напасть – «болезнь Х». Ее вирус, пугают специалисты, во много раз смертоноснее своего «коронованного» собрата. Хотя о «заиксованном» кошмаре Всемирная организация здравоохранения заговорила еще года три назад, ничего определенного о нем пока не известно. Однако ученые убеждены: вирус существует, и через какое-то время он, подобно коронавирусу, передастся человеку и убьет до 75 миллионов человек. Так что сейчас свою главную задачу они видят в том, чтобы обнаружить животное, от которого Х-вирус перейдет к человеку.

Жили себе люди и не знали, что, оказывается, всеми нашими сезонными и внесезонными гриппами, ОРЗ и многим другим нас заражают животные. По данным ВОЗ, ежегодно около миллиарда людей на Земле заболевают от инфекций, переносимых братьями нашими меньшими. Вообще же на нашей планете существует ни много, ни мало — 827 тысяч вирусов, которые до поры до времени как бы спят, но в любой момент могут проснуться заразить человека и вызвать пандемию. При этом специалисты тычут пальцем в азиатские и африканские рынки диких животных, которые, по их мнению, являются главными рассадниками большинства инфекций. И утверждение о пресловутой летучей мыши из Уханя вовсе не единственное, за вспышку вируса Эболы и возникновение одноименной эпидемии ответственны тоже рынки, африканские, где торгуют мясом обезьян.