Однако и этим Пекин не ограничивается - корабли КНР засветились недавно в Тихом океане - научное судно «Шиянь-3» что-то исследовало близ берегов Австралии. Как утверждает профессор Мартинсон из американского Naval War College, корабль принадлежит Китайской академии наук. Причем по данным эксперта, оно появилось там не в одиночку. Вблизи берегов Западной Австралии замечен и другое китайское судно - «Юньвань-6». Предполагается, что следят за космическими объектами в околоземном пространстве.

Китай с каждым днем усиливает активность в Южно-Китайском море. Еще бы, здесь разведаны богатейшие подводные запасы нефти и газа. Н aqqin.az об этом уже рассказывал, но сегодня напряженность КНР с соседями из-за этих залежей заметно увеличилась. Главная борьба за энергоресурсы, как и по всем другим спорным вопросам, разворачивается между ближайшими соседями и, по сути, соплеменниками - двумя китайскими республиками со столицами в Пекине и Тайбэе. В то же время Китай продолжает претендовать на ряд островов в Южно-Китайском море у берегов Японии, Вьетнама и Филиппин.

Мартинсон опубликовал эти сведения в своем посте в Twitter, снабдив их фотографиями и картой прибрежных вод и части Зеленого континента. Там же размещена карта зигзагообразных передвижений китайских кораблей между островами Рождества и Тимора в сторону Австралии.

Подозрительное внимание КНР к этому региону встревожило определенные органы не только Австралии, но и других странах Тихоокеанской акватории. Австралийский премьер-министр собирается обсудить это с президентом США, а также с премьерами Индии и Японии. Все эти четыре страны еще в 2007 году создали так называемый форум по сотрудничеству - QUAD (Quadrilateral Security Dialogue). В задачи организации входит противодействие расширению влияния Китая в Юго-Восточной Азии. По сути, это азиатский вариант блока НАТО. Страны-члены QUAD проводят военно-морские учения в Тихом океане, чтобы продемонстировать Пекину, кто здесь хозяин. Последний раз многонациональные военно-морские силы маневрировали здесь в 2020 году.

А в августе, как уже сообщал haqqin.az, и Германия пошлет свой фрегат в Южно-Китайское море, косвенно обозначив свои интересы в этом уголке света.

Не осталась в стороне и Япония, которой особенно неприятно укрепление Китая в регионе. Главы внешнеполитических ведомств Японии и США в начале года, сразу после инаугурации президента Байдена провели телефонный разговор, в котором подтвердили необходимость укрепления позиций альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

Параллельно все эти ярые конкуренты Пекина ускорили разработку стратегии поставок вакцины против Covid-19 в страны Азии, чтобы и на этом поле противостоять коммунистическому Китаю. Причем Индия среди них самая заинтересованная сторона, так как имеет очень мощную фармацевтическую промышленность и заинтересована в инвестициях в производство вакцин на своих предприятиях.

Так что для обуздания невероятного китайского скачка вверх недовольные этим фактом государства, объединившись, направляют против КНР все возможное - соперничество на земле, конкуренцию в космосе, противостояние на просторах морей и океанов.