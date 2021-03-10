Турция построит авианосец для «Байрактаров»

Согласно сообщению, УДК «Анадолу» был заложен в феврале 2018 года. В апреле 2019-го его спустили на воду. Корабль похож на вертолетоносцы типа «Мистраль». При водоизмещении в 27,1 тысячи тонн он способен нести авиагруппу из 14 ударных и многоцелевых вертолетов и двух ударных беспилотников.

Ранее турецкие военные предполагали использовать с его борта американские F-35, которые в корабельной версии имеют возможность вертикальной посадки и взлета с короткого разбега. Однако после исключения Анкары из программы F-35 турецкие военные задумались о переоснащении корабля и формировании авиагруппы, состоящей из ударных беспилотников.

Теперь вместо истребителей на УДК будут использоваться беспилотники Bayraktar TB3. От своих прославившихся в Карабахе предшественников эти БПЛА отличаются более надежным шасси, а также увеличенной длиной. На палубе «Анадолу», по словам экспертов, можно разместить до 50 беспилотных аппаратов, пишет российское издание Discover24.