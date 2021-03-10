Турция построит авианосец для «Байрактаров»
Министерство национальной обороны Турции решило создать плавающий носитель ударных беспилотников. Авианосец предполагается сделать на базе универсального десантного корабля (УДК) «Анадолу», сообщает издание Defense News.
Согласно сообщению, УДК «Анадолу» был заложен в феврале 2018 года. В апреле 2019-го его спустили на воду. Корабль похож на вертолетоносцы типа «Мистраль». При водоизмещении в 27,1 тысячи тонн он способен нести авиагруппу из 14 ударных и многоцелевых вертолетов и двух ударных беспилотников.
Ранее турецкие военные предполагали использовать с его борта американские F-35, которые в корабельной версии имеют возможность вертикальной посадки и взлета с короткого разбега. Однако после исключения Анкары из программы F-35 турецкие военные задумались о переоснащении корабля и формировании авиагруппы, состоящей из ударных беспилотников.
Теперь вместо истребителей на УДК будут использоваться беспилотники Bayraktar TB3. От своих прославившихся в Карабахе предшественников эти БПЛА отличаются более надежным шасси, а также увеличенной длиной. На палубе «Анадолу», по словам экспертов, можно разместить до 50 беспилотных аппаратов, пишет российское издание Discover24.