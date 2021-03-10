США готовят ответ на хакерскую атаку

США намерены в течение нескольких недель принять меры в отношении тех, кто, предположительно, ответственен за кибератаку на американские правительственные учреждения через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как сообщает Reuters, об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, соответствующие меры Вашингтон планирует принять в течение нескольких "недель, а не месяцев". Он рассказал, что большинство федеральных агентств США, которые подверглись взлому, уже завершили независимую проверку инцидента, а те, кто еще не закончил ее, сделают это к концу марта.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.