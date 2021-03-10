Бразилия закупит миллионы доз российского «Спутника»

Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил бразильский телеканал G1 со ссылкой на первого замглавы министерства Элсио Франко.

Поставка будет производиться в три этапа. До конца апреля в Бразилию поступит 400 тысяч доз препарата, в конце мая — еще 2 млн. Оставшиеся 7,6 млн доз страна получит в июне.

По словам Франко, «Спутник V» пока не одобрен национальным регулятором (Anvisa), поэтому для экстренного использования вакцины еще нужно будет получить официальное разрешение.

Кроме того, власти нескольких бразильских штатов объявили, что используют собственные механизмы поставки «Спутника V». В частности, Северо-Восточный регион страны заявил, что приобретет почти 40 млн доз российского препарата.