Миллионер оставил все свое состояние сиделке

В Израиле 84-летний миллионер, скончавшийся несколько месяцев назад, завещал все свое состояние сиделке и ее супругу, которые ухаживали за ним в последние годы жизни. Единственному сыну, который проживает за границей, покойный отписал всего 10 шекелей. Об этом пишет Vesty.co.il.

Сын покойного пытался обжаловать завещание, утверждая, что сиделка и ее супруг вынудили немощного подопечного завизировать "подделку". Он также требовал признать его в качестве единственного законного наследника.

Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что сын миллионера не поддерживал связи с отцом, ни разу не навестил его и даже не прибыл на похороны. Также отмечалось, что завещание было подписано в присутствии нотариуса, который подтвердил, что миллионер был в трезвом уме. Судья сочла аргументы сына миллионера малоубедительными и постановила, что последняя воля покойного будет выполнена в полной мере.