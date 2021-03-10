Елизавета II рассказала о своей встрече с Гагариным: «Он был очарователен»

«Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его особенно очаровательным», - сказала королева.

Королева Великобритании Елизавета II в рамках научного форума, прошедшего в онлайн-формате, поделилась с участниками конференции воспоминаниями о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным в Лондоне почти 60 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Своими воспоминаниями Елизавета II поделилась в ответ на вопрос британского ученого-космолога Мэгги Адерин-Покок, участвовавшей в конференции. Женщина призналась, что советский космонавт сыграл большую роль в выборе ее профессии. «...Юрий Гагарин, первый человек, который побывал в космосе, и мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?» - спросила Адерин-Покок.

«Русским», - ответила Елизавета II, продемонстрировав свое отменное чувство юмора и вызвав смех у участников встречи. «Он не говорил по-английски», - вспомнила королева. Она согласилась с Адерин-Покок в том, что, наверное, страшно стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится твое путешествие. «Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», - сказала королева.

Визит Гагарина в Великобританию состоялся в июле 1961 года. В рамках поездки он встретился с рядом британских общественных и политических деятелей, присутствовал на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II, которая даже сфотографировалась с ним на память.