В Армении после войны в Карабахе задержаны десятки военных

В Армении на сегодняшний день возбуждено около 1500 уголовных дел, связанных с Карабахской войной, которые расследуются в подразделениях Главного следственного управления Следственного комитета РА, пишет газета «Жоховурд».

«Более того, по указанным уголовным делам задержаны около 180 военнослужащих, более 500 человек привлечены к ответственности. К уголовной ответственности привлечены двенадцать командиров, в том числе два высокопоставленных офицера», - пишет газета «Жоховурд».