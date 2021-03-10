Тяжелая авария в Билясуваре: есть погибший и пострадавшие
В Билясуваре перевернулся микроавтобус, есть погибший, сообщают местные СМИ.
Согласно информации, ДТП произошло на участке автомагистрали Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран, проходящем через территорию Билясуварского района.
Микроавтобус потерял управление и перевернулся. По предварительным данным, из находившихся в машине один человек погиб, шестеро получили травмы различной степени тяжести.
По факту начато расследование.