Пять китайских компаний попали в список угроз нацбезопасности США

Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) в пятницу отметила пять китайских компаний как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом от 2019 года, направленным на защиту американских сетей связи, сообщает Reuters.

Комиссия заявила, что в число компаний вошли Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.

Закон от 2019 года требует от FCC выявлять компании, производящие телекоммуникационное оборудование и услуги, «которые были признаны представляющими неприемлемый риск для национальной безопасности США».

В заявлении исполняющей обязанности председателя комиссии Джессики Розенворсель отмечается: «Этот список представляет собой содержательное руководство, которое обеспечит, чтобы по мере создания сетей нового поколения по всей стране, они не повторяли ошибок прошлого и не использовали оборудование или услуги, которые будут представлять угрозу национальной безопасности США или безопасности и защищенности американцев».

В законе от 2019 года были использованы критерии из законопроекта об оборонном разрешении, который ранее определил пять китайских компаний. В августе 2020 года правительство США издало правила, запрещающие учреждениям покупать товары или услуги любой из пяти китайских компаний.

В 2019 году США внесли компании Huawei, Hikvision и другие фирмы в свой экономический черный список.