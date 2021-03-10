Грузия подкралась к раскопкам в Закаталы странная информация

Отдел информации

На днях некоторые грузинские СМИ опубликовали по меньшей мере странную информацию. Сайт Reportiori.ge со ссылкой на агентство «Мтавари» сообщил, что на территории Закатальского района Азербайджана обнаружен клад с «большим количеством золота и других сокровищ». Причем, как утверждает издание, все эти немыслимые ценности найдены вблизи азербайджано-грузинской границы и потому вся местность оцеплена войсками и въезд на территорию запрещен.

«По имеющейся информации, несколько дней назад в селе Фалдарлы Закатальского района вели вспашку посевных площадей. В одном месте почва стала осыпаться. Туда пригнали экскаватор и начали копать. Так был найден клад: фаянс, много золота и человеческие останки», - пишет сайт.

И якобы «на охраняемой спецподразделениями территории в двух-трех километрах от реки Алазань» уже приступили к работе азербайджанские археологи. Предполагается, живописует сайт, что речь идет о сенсационной исторической находке.

При этом «Мтавари» заявляет, что о знаменательном событии ему поведали в МИД (вероятно, речь идет о грузинском внешнеполитическом ведомстве - ред.). «Наши местные жители требуют, чтобы к раскопкам были привлечены и грузинские археологи, так как могут быть стерты или вообще уничтожены исторические следы, а речь идет о большой исторической находке», - с намеком на некомпетентность, а может, и желание прихватить чужое азербайджанской стороны заканчивается сообщение грузинского СМИ.

Между тем, хотя официальной информации о «грандиозной» находке не было, удалось выяснить, что несколько дней назад в окрестностях села Фалдарлы действительно проводились какие-то земляные работы, связанные с прокладкой газопровода, не имеющие, однако, ничего общего с археологическими раскопками. Но дело не в том, с какой именно целью там копают землю, и даже не в народной молве о зарытых в эту землю сокровищах, которая издавна бытует в этой местности. Дело в непонятной реакции грузинских СМИ на слухи об «обнаружении сокровищ» на территории Закатальского района Азербайджана.

Если и в самом деле что-то найдено на территории Азербайджана, то почему это должно волновать министерство иностранных дел соседней страны? Понятно, что о сенсационных археологических находках в любой точке планеты стараются сообщить издания всего мира. Но если «уникальный исторический клад» обнаружен в Азербайджане, с какой стати выдвигается требование привлечь к раскопкам грузинских специалистов? И какое такое «стирание исторических следов» они должны предотвратить?

Что-то не припоминается, чтобы, услышав об археологических находках на территории Грузии, в Азербайджане решили вмешаться и направить туда своих исследователей. Одним словом, хотя толком никто не знает, что именно найдено в Закатальском районе, эта «содержательная новость» агентства «Мтавари» - поистине «находка» журналистов...