«По имеющейся информации, несколько дней назад в селе Фалдарлы Закатальского района вели вспашку посевных площадей. В одном месте почва стала осыпаться. Туда пригнали экскаватор и начали копать. Так был найден клад: фаянс, много золота и человеческие останки», - пишет сайт.

На днях некоторые грузинские СМИ опубликовали по меньшей мере странную информацию. Сайт Reportiori.ge со ссылкой на агентство «Мтавари» сообщил, что на территории Закатальского района Азербайджана обнаружен клад с «большим количеством золота и других сокровищ». Причем, как утверждает издание, все эти немыслимые ценности найдены вблизи азербайджано-грузинской границы и потому вся местность оцеплена войсками и въезд на территорию запрещен.

И якобы «на охраняемой спецподразделениями территории в двух-трех километрах от реки Алазань» уже приступили к работе азербайджанские археологи. Предполагается, живописует сайт, что речь идет о сенсационной исторической находке.

При этом «Мтавари» заявляет, что о знаменательном событии ему поведали в МИД (вероятно, речь идет о грузинском внешнеполитическом ведомстве - ред.). «Наши местные жители требуют, чтобы к раскопкам были привлечены и грузинские археологи, так как могут быть стерты или вообще уничтожены исторические следы, а речь идет о большой исторической находке», - с намеком на некомпетентность, а может, и желание прихватить чужое азербайджанской стороны заканчивается сообщение грузинского СМИ.

Между тем, хотя официальной информации о «грандиозной» находке не было, удалось выяснить, что несколько дней назад в окрестностях села Фалдарлы действительно проводились какие-то земляные работы, связанные с прокладкой газопровода, не имеющие, однако, ничего общего с археологическими раскопками. Но дело не в том, с какой именно целью там копают землю, и даже не в народной молве о зарытых в эту землю сокровищах, которая издавна бытует в этой местности. Дело в непонятной реакции грузинских СМИ на слухи об «обнаружении сокровищ» на территории Закатальского района Азербайджана.

Если и в самом деле что-то найдено на территории Азербайджана, то почему это должно волновать министерство иностранных дел соседней страны? Понятно, что о сенсационных археологических находках в любой точке планеты стараются сообщить издания всего мира. Но если «уникальный исторический клад» обнаружен в Азербайджане, с какой стати выдвигается требование привлечь к раскопкам грузинских специалистов? И какое такое «стирание исторических следов» они должны предотвратить?

Что-то не припоминается, чтобы, услышав об археологических находках на территории Грузии, в Азербайджане решили вмешаться и направить туда своих исследователей. Одним словом, хотя толком никто не знает, что именно найдено в Закатальском районе, эта «содержательная новость» агентства «Мтавари» - поистине «находка» журналистов...