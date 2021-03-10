Минтруда о привлечении ветеранов и членов семей шехидов к программам занятости

Члены семей шехидов Второй Карабах ской войны, ее участники, а также лица, пострадавшие в результате армянского террора, получают социальную поддержку посредством программ активной занятости. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

В постконфликтный период данными программами были охвачены около 3 700 представителей указанных категорий населения.

Из них 3 030 привлечены к программе самозанятости, ведутся работы по обеспечению их активами для создания малых хозяйств и предприятий по выбранным видам экономической деятельности.

Остальные 645 человек были привлечены к оплачиваемым общественным работам.