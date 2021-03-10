Азербайджанский адвокат арестован в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу адвоката адвокатского бюро №13 Акперова Рухида Рашид оглу.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева был зачитан приговор. Решением суда Р.Акперов приговорен к 3 годам лишения свободы. Адвокат, находившийся на свободе в ходе следствия, был арестован в зале суда.

Отметим, что против Р.Акперова выдвинуто обвинение по статье УК 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба). Он обвиняется в присвоении более 50 тыс. манатов, принадлежавших двум гражданам.

Сообщается, что Р.Акперов получил от граждан крупную сумму денег, пообещав добиться вынесения оправдательного приговора или смягчения приговора по уголовному делу их близких.

Напомним, что Р.Акберов был адвокатом бывшего депутата Гусейна Абдуллаева по прозвищу «Гуська» в ходе предварительного этапа следствия по его уголовному делу.