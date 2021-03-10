COVID-19 в Армении: свыше 1177 тысяч случаев заражения

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 177 899, сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Для сравнения отмечается, что, по состоянию на 12 марта, таких случаев было 177 104. Число выявленных случаев заражения за сутки – 795.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3253 человека (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 836 (плюс 1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 165 975. На лечении находятся 7835 человек.