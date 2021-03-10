На круглом столе, в котором приняли участие заместитель председателя Верховного суда, председатель Коллегии адвокатов, председатели коллегий Верховного суда и более 30 адвокатов, был проведен глубокий анализ взаимных процессуальных отношений между судьями и адвокатами, а также проблем, возникающих в этой области.

2 марта при совместной организации Верховного суда Азербайджанской Республики и Коллегии адвокатов состоялся круглый стол в формате видеоконференции на тему «Судья и адвокат, процессуальные и непроцессуальные взаимоотношения». Об этом haqqin.az сообщили в Коллегии адвокатов.

Заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров открыл видеоконференцию вступительным словом, рассказал о прогрессивных реформах, осуществленных в стране в прошлом году в связи с выполнением требований указа президента Азербайджанской Республики «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года, мерах по обновлению сферы и положительно оценил работу, проводимую в направлении дальнейшего совершенствования судебно-правовой системы. В то же время он отметил, что в соответствии с указом были приняты важные законы, в том числе гуманизирована уголовная политика, расширено оказание электронных услуг в условиях карантина и применение современных информационно-коммуникационных технологий и электронного управления в судебных процессах.

Заместитель председателя Верховного суда также затронул этические аспекты отношений судья - адвокат, которые в настоящее время встречаются на практике, и подчеркнул особую важность этого для исполнения указа президента.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике» от 22 февраля 2018 года проинформировал о мерах, предпринимаемых в связи с организацией Единой электронной информационной системы в адвокатстве и интеграцией этой системы в информационную систему «Электронный суд».

Далее он внес предложения о существующих проблемах в сфере оказания юридической помощи за счет государства по гражданским делам, в том числе проинформировал о работе, проводимой в сфере предотвращения непроцессуальных отношений между судьями и адвокатами, и о серьезных мерах, планируемых в этой области в будущем.

Кроме того, Анар Багиров указал на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты в своей деятельности.

На мероприятии были заслушаны выступления председателя Гражданской коллегии Верховного сда Санана Гаджиева на тему «Процессуальные и этические аспекты отношений между судьями и адвокатами – взгляд судьи» и председателя Дисциплинарной комиссии адвокатов Шахмара Мамедова на тему «Процессуальные и этические аспекты отношений между судьями и адвокатами – взгляд адвоката».

На видеоконференции состоялся полезный обмен мнениями по проблемам, представляющим взаимный интерес на фоне взаимоотношений судья - адвокат.