Саркисян встретится с Пашиняном

Президент Армении Армен Саркисян проведет в субботу встречу с главой правительства страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.

"В рамках инициированных им обсуждений Армен Саркисян 13 марта встретится с премьер-министром Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.

Напомним, фракции "Мой шаг" и "Просвещенная Армения" заявили о готовности встретиться с президентом, оппозиционное "Движение по спасению Родины" согласилось участвовать в переговорах, но только на своих условиях, фракция "Процветающая Армения" пока не высказала свою позицию.

Президент Армении предлагал провести встречу 13 марта в 12:00. О готовности к обсуждению политические силы могли сообщить до 18:00 часов 11 марта.