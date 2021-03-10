Роухани о четвертой волне коронавируса в Иране

Вероятность четвертой волны распространения коронавируса все еще сохраняется на территории Ирана. Об этом заявил в субботу президент страны Хасан Роухани.

"Угроза четвертой волны не устранена, ее вероятность сохраняется. До сегодняшнего дня мы были осторожны, чтобы избежать новой волны, но в любой момент эта угроза может реализоваться", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.