Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, днем местами прогнозируется дождь и умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана завтра местами ожидаются туман, погода без осадков, порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.