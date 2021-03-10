Араз Агаларов добрался до Камчатки

Компания Crocus Group получила право достроить многострадальную больницу на Камчатке, сроки завершения которой не раз переносились. Завершение стройки обойдется в сумму 8,4 миллиарда рублей. Причем из федерального бюджета России на это будет выделено 6,9 миллиарда рублей, а 1,5 миллиарда вложат региональные власти, сообщают российские СМИ.

Девелопер говорит, что на первом этапе планируется введение в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов, а кроме этого инженерных сооружений, которые обеспечат самостоятельное функционирование лечебного блока.

Второй этап включает в себя возведение четырех больничных корпусов - поликлиники, палат, патологоанатомии и корпус вспомогательных помещений.

Стройка началась в 2013 году, и конца ей не было видно. Площадь больницы была рассчитана на 150 визитов за смену и на 450 коек. Лечебное учреждение такого масштаба — это более чем 63 тысячи квадратных метров, а общая площадь с его дальнейшим развитием составит более 40 гектаров.

Лакомый заказ перехватила компания российского бизнесмена, азербайджанца по происхождению, Араза Искендер оглы Агаларова. Он занимает 55-ю стоочку в списке долларовых миллиардеров по версии Forbes в России. Ему принадлежат выставочный центр «Крокус Экспо», концертный зал Crocus City Hall, торгово-развлекательные центры под брендом Vegas. Одна из компаний Агаларова уже получила заказ на строительство аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском.