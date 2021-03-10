Больные коронавирусом гуляют по Баку

Сотрудники полиции в общественных местах обнаружили и задержали двух активных больных коронавирусом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было установлено, что жительницы города Баку - 38-летняя Н.Рзаева и 36-летняя Т.Байрамова покинули место проживания, несмотря на назначение получать лечение на дому.

Сотрудники полиции провели с ними объяснительные беседы, сопроводили домой с соблюдением медицинских процедур, уведомили соответствующие здравоохранительные структуры.

Материалы в отношении Н.Рзаевой были переданы в следственный отдел Наримановского районного управления полиции. По факту возбуждено уголовное дело по статье 139.1 (нарушение противоэпидемиологического и карантинного режимов) УК АР.

В отношении второй гражданки разбирательство продолжается.