Цена на азербайджанскую нефть превысила $69 за баррель

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 марта составила 69,84 доллара за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя, сообщает haqqin.az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 69 долларов за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 66,33 доллара за баррель, что на 0,19 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 марта составила 69,29 доллара за баррель, что на 0,13 доллара больше предыдущего показателя.