Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:44

Государственный долг Азербайджана по итогам прошлого года оценивается в 16,939 млрд манатов, или 23,4% ВВП, сообщает Министерство финансов. Если учесть, что в 2019 году объем госдолга составлял 16,870 млрд манатов, то этот показатель хоть и незначительно, но вырос - на 0,4%.

Иметь долги всегда неприятно. А когда они растут, неприятно вдвойне. Когда речь идет о рядовых гражданах, наличие долга, а тем более рост его может говорить о финансовом неблагополучии конкретного человека, теряющего «кредитоспособность», как говорят в обществе. Но если речь идет о государстве, то данное понятие приобретает несколько иной характер. Нет сегодня государства, которое могло бы похвастать отсутствием долгов, порой они превышают даже объем ВВП. При этом государство не может потерять свою кредитоспособность, кредиты для него могут лишь дорожать и ужесточаться. Да и то для слаборазвитых стран, развитые же страны пока особо не боятся роста долгов, хотя и нельзя сказать, что они очень этого желают – обстоятельства вынуждают. Но все равно стараются этим не увлекаться, так как последствия раздутого долга, особенно внешнего, всем ясны. Азербайджану в этом отношении пока бояться не стоит. В целом основным критерием при оценке уровня и темпов роста внешних заимствований являются не абсолютные цифры, а соотношение внешнего долга к ВВП. По оценкам международных финансовых организаций, пороговой отметкой, когда возникает угроза устойчивому управлению внешним долгом, считается превышение 40% от уровня годового ВВП. Хотя для стран - кандидатов в члены ЕС максимальный размер внешнего долга установлен даже на уровне 60% от ВВП. Но прошлогодний коронавирусный кризис заставил многих пересмотреть и этот критерий.

У нас же, по данным Минфина, госдолг на начало текущего года оценивается в 16 млрд 938,6 млн манатов, или 23,4% ВВП, что на 0,4% выше показателя предыдущего года. При этом прямой и гарантированный внешний госдолг по итогам 2020 года составил 8 млрд 821,5 млн долларов (14 млрд 996,5 млн манатов), или 20,7% ВВП, что на 3% меньше показателя на конец 2019 года. Из этой суммы 5 млрд 289,6 млн долларов пришлось на прямые государственные заимствования, 2 млрд 810,8 млн долларов – на государственные ценные бумаги в иностранной валюте и 721,1 млн долларов – на условные обязательства, то есть на заимствования госкомпаний под госгарантию. Итак, внешний госдолг падает, и это положительный фактор, так как именно внешний долг грозит ввергнуть в кабалу других стран или международных финансовых институтов. А почему в прошлом году вырос внутренний долг, секрета не представляет. Достаточно отметить, что в прошлом году правительство выделило из госбюджета 1 млрд 985,6 млн манатов ($1 млрд 168 млн по текущему курсу) на финансирование мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Еще 1 млрд 334,1 млн манатов было выделено на финансирование мероприятий по снижению негативного влияния резких колебаний мировых энергетических и фондовых рынков на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство в стране из-за глобальной пандемии. На поддержку международных мер по борьбе с пандемией коронавируса было выделено 39,3 млн манатов, в том числе 17 млн манатов Всемирной организации здравоохранения, 3,4 млн манатов – UNESCO и ICESCO, 18,9 млн манатов – в виде помощи 18 зарубежным странам. И если учесть, что ВВП Азербайджана в 2020 году составил 72 млрд 432,2 млн манатов, то объем финансирования мер по борьбе с коронавирусной инфекцией из госбюджета был эквивалентен 2,7% ВВП.

И словно мало было этих огромных дополнительных расходов, так в сентябре в результате провокационных действий ВС Армении Азербайджан вынужденно перешел в контрнаступление в Карабахе. Правда, наша армия одержала блестящую победу в 44-дневной войне. Но все это тоже не могло обойтись без дополнительных расходов. В целях усиления оборонного потенциала страны и дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения Вооруженных сил страны в госбюджет-2020 против запланированных расходов на оборону в размере 3 млрд 787,5 млн манатов было выделено 4 млрд 426,8 млн манатов. То есть расходы на оборону на 1 млрд 72,6 млн манатов, или 36,1% превысили показатели 2019 года. Вот и пришлось изыскивать пути компенсации долгов – кредиты, облигации и др. Но долг платежом красен. А Азербайджан как раз из тех немногих стран, которые к этому относятся с полной ответственностью. И, согласно оперативным данным Минфина, на обслуживание госдолга и обязательств из бюджета было выделено 1 млрд 726,2 млн манатов. А это составляет 6,5% всех расходов госбюджета-2020, объем которых составил 26 млрд. 416,3 млн манатов. Но согласитесь, это довольно внушительная сумма, большая часть которой ушла только на погашение процентов, а часть – на возврат относительно небольшой части заимствований.