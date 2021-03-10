В Баку полиция обезвредила воров-карманников видео
В результате проведенной сотрудниками ГУП города Баку операции были задержаны ранее неоднократно судимые жители столицы Зита Золоторева и Шаван Баширов, занимавшиеся воровством в общественном транспорте и торговых объектах, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
Было установлено, что в разное время они похитили деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи из карманов 11 человек. Украденные вещи З.Золоторева передавала стоящему рядом Ш.Баширову, который быстро покидал место происшествия. Некоторые совершенные ими преступления запечатлены камерами видеонаблюдения.
В ходе другой операции, проведенной сотрудниками ГУП, по подозрению в карманных кражах был задержан ранее неоднократно судимый житель Сумгаита Турал Гасанов.
По полученным с камер видеонаблюдения кадрам и в результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что за последние несколько месяцев Т.Гасанов украл деньги, банковские карты и документы у 14 человек.
Расследование по данным фактам продолжается.