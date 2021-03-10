В результате проведенной сотрудниками ГУП города Баку операции были задержаны ранее неоднократно судимые жители столицы Зита Золоторева и Шаван Баширов, занимавшиеся воровством в общественном транспорте и торговых объектах, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что в разное время они похитили деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи из карманов 11 человек. Украденные вещи З.Золоторева передавала стоящему рядом Ш.Баширову, который быстро покидал место происшествия. Некоторые совершенные ими преступления запечатлены камерами видеонаблюдения.