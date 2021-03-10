В результате операции, проведенной сотрудниками 30-го отдела Сураханского районного управления полиции на основании поступившей информации, на территории поселка Говсан был досмотрен автомобиль марки «Saipa» жителя поселка Фуада Лазымова, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе досмотра в автомобиле были обнаружены и изъяты пистолет и граната Ф-1 с запалом.

Материалы, собранные по факту в 30-м отделе полиции, отправлены в Следственный отдел Сураханского РУП, расследование продолжается.