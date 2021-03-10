Еще один американский вирусолог в гостях у haqqin.az: Как остановить коронавирус?

Беседовал Джейхун Наджафов, собкор 15:45

Спустя год со дня объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии СОVİD-19 в центре внимания мирового сообщества два главных вопроса - угроза со стороны мутировавшего коронавируса и широкая вакцинации. Постепенно к мировым лидерам приходит понимание того, что вакцинацией можно будет ликвидировать пандемию только в том случае, если больше половины всего человечества будет привито - невозможно победить инфекцию в отдельно взятой стране. Как сказал президент США Байден: «Это не то, что можно остановить забором, независимо от того, насколько высоко вы строите забор или стену», пообещав поделиться со всем миром излишками одноразовой вакцины, разработанной Johnson & Johnson.

Тем временем количество случаев заражений ковидом растет в Великобритании, Германии, Италии, Франции, Бразилии, Индии. То есть практически по всему миру. О коронавирусе и коронакризисе haqqin.az беседовал с американским вирусологом и специалистом по инфекционным заболеваниям Медицинского института Говарда Хьюза Константином Андреевым. - Традиционный с начала вакцинации в Азербайджане вопрос о китайской прививке CoronaVac. Многие наши граждане хотели бы привиться, но опасаются побочных эффектов… - CoronaVac – это вакцина на основе инактивированного SARS-CoV-2 с гидроксидом алюминия в качестве адъюванта (вещество, используемое для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном). Такая технология является наиболее старой и испытанной. Активный, то есть «живой» вирус выращивают в клеточных культурах, очищают и затем инактивируют, в данном случае химическим способом с помощью бета-пропиолактона. Клинические исследования, проведенные в разных странах, показали следующую эффективность этого препарата: в Бразилии - 50,4 %, Индонезии - 65.3% и более оптимистичные результаты в Турции - 91.25%. История знает примеры весьма удачно получившихся вакцин на основе инактивированных вирусов – например, вакцина от полиомиелита. Тем не менее у них есть как достоинства, так и недостатки. Производство таких препаратов ограничено предприятиями, где есть возможность обеспечить соответствующие санитарно-эпидемиологические меры безопасности. То есть «отверточной сборки» в стране-покупателе можно не ожидать, а значит, это выйдет дороже для покупателя. Несомненным плюсом является то, что полноценный набор вирусных антигенов позволяет предположить, что такая вакцина научит иммунитет «узнавать» вирус с разных сторон, а значит, возможно, сохранит свою эффективность и против новых штаммов. Также, в отличие от своих прямых конкурентов – российского «КовиВак» Центра им. М. П. Чумакова, китайского Sinopharm и индийского «Covaxin» от Bharat Biotech, разработчики данной вакцины по крайней мере, опубликовали результаты клинических испытаний, в том числе и на добровольцах из возрастной группы 60+, в рецензируемых научных журналах, в частности The Lancet. - По некоторым прогнозам, наступление весенних теплых дней должно снизить общий уровень заражений. Есть ли взаимосвязь с сезоном и коронавирусной инфекцией? - Не думаю, что повышение атмосферной температуры сильно улучшит ситуацию. Пандемия COVID-19 действительно распространяется волнообразно, однако эти волны не привязаны к сезонам года. Вирус вполне неплохо себя чувствует в странах с куда более жарким и даже тропическим климатом, как, например, в Бразилии. Сезонность эпидемий гриппа обусловлена во многом тем, что в сухом воздухе вирус гриппа чувствует себя лучше, чем во влажном воздухе. Мы знаем еще из курса школьной физики, что относительная влажность холодного воздуха ниже, чем у теплого. Так ли это окажется и для коронавируса – неизвестно. Разумеется, если посмотреть на это с точки зрения времени, проводимого в закрытых помещениях и общественном транспорте, а также количества солнечного света, необходимого для выработки витамина D в организме, то наступление весны могло бы сыграть свою роль. Однако опыт изоляции за последний год изменил многие привычки людей, поэтому сложно что-то утверждать.

- Сейчас появилась новая тема – во всем мире обсуждают возможности выдачи привитым людям паспорта вакцинации, что даст определенные преимущества при авиаперелетах, посещении массовых мероприятий и т.д. Как это соотносится с принципом добровольной вакцинации? - Соотносится это примерно так же, как и нашитые на рукава шестиконечные звезды. Следующим шагом, наверное, уже будет предложение сгонять антипрививочников сразу в новые гетто, чтобы проще было… Ну и от этики – к практике. Как долго будет действовать такой паспорт. Постоянно? Год? Месяц? Давать ли такие паспорта тем, кто переболел сам, измерять уровень антител в крови перед выдачей? Во сколько обойдутся бюджету разных стран такие меры? Мы до конца еще даже не знаем, сколько времени держится приобретенный иммунитет к SARS-CoV-2. Предположительно 3-6 месяцев, но это не точно. Также неизвестно, предотвращает ли вакцина само инфицирование вирусом или же только развитие последующего заболевания. То есть человек, получивший вакцину и уверенный, что теперь-то уж все позади, начинает пренебрегать правилами безопасности – и в итоге бессимптомно заражает куда больше людей, чем если бы переболел в изоляции. - В скором времени в американских штатах Техас и Миссисипи, как указывается - «благодаря эффективности вакцинации», собираются отменить обязательное ношение масок и ограничений по вместимости ресторанов и других предприятий. Примерно то же самое хочет сделать Кадыров в Чечне. Насколько рискованно такое решение? - Не знаю, что именно имелось в виду под успехами вакцинации. По количеству вакцинированных людей и тот, и другой штат плетутся где-то в хвосте списка: Техас - 37-й, а Миссисипи и вовсе 43-й из 50 штатов. Дело в том, что в обоих этих штатах преобладает население с республиканскими политическими предпочтениями и соответствующим подходом к мерам безопасности. Скорее всего этот популизм приведет к всплеску числа заражений, о которых мы узнаем в Техасе и Миссисипи, но едва ли что-то услышим о Чечне.

- Президент Гамбургского университета Дитер Ленцен и профессор Роланд Визендангер опубликовали статью, в которой говорится о существовании веских доказательств, что коронавирус распространился в результате лабораторной аварии в Ухане. До сих пор не обнаружено промежуточное животное, от которого вирус попал к человеку. В Германии ученых обвинили в манипулировании недостоверными и сомнительными доводами. Что может измениться в подходе к ковиду, если будет доказано, что вирус действительно «сбежал» из лаборатории в Ухане? - Во-первых, это не статья, а препринт. То есть еще не прошедший рецензирование материл, нигде пока не опубликованный. И представляет он собой, по сути, дайджест из публикаций, напичканных спекулятивными умозаключениями. Лично я не сторонник теорий заговора, тем более подаваемых на таком уровне. - Недавно ученые писали об эффективности противовирусного препарата ингаверин. А теперь в центре внимания противопаразитарное лекарство ивермектин. Как вы относитесь к этим препаратам и что посоветовали бы нашим читателям в качестве профилактики ковида? - Ивермектин – препарат для лечения стронгилоидоза, заболевания, вызываемого нематодами - круглыми червями. Механизм его действия основан на том, что он повышает проницаемость мышечных и нервных клеток, что приводит к параличу и гибели нематода. Но все это применительно к нематоду, а не пациенту. Как и почему это должно работать против коронавируса, не знает никто, включая самих авторов исследования, которые всего лишь наблюдали эффект снижения вирусной РНК в клетках in vitro. Предположительно, ивермектин может подавлять действие белков, осуществляющих транспорт из цитоплазмы в клетки, которые используются вирусом. Однако эти белки нужны и самому пациенту, которого лекарство в таких дозах просто убьет. Позднее клинические исследования и вовсе не подтвердили эффективность ивермектина.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США не рекомендует использовать его для лечения коронавирусной инфекции. FDA заявило, что ивермектин не является противовирусным препаратом, и прием больших доз которого опасен и может нанести значительный вред. Что касается ингавирина, то его активное вещество – имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты изначально вообще использовалось для стимуляции гемопоэза, то есть кроветворения у больных, прошедших химиотерапию. Эффективность препарата против вирусов гриппа не доказана, механизм действия неизвестен, он не обладает ни прямым вирус-специфическим действием, ни интерфероногенными свойствами. Из чуть более тридцати имеющихся научных статей, посвященных ингавирину, большая часть написана в соавторстве с его изобретателем, что говорит о вероятном конфликте интересов. В Европе и США лекарств на его основе зарегистрировано не было. К сожалению, многочисленные эксперименты показали, что пока никаких лекарственных препаратов, которые бы воздействовали на сам вирус, при этом не вредя пациенту больше, чем он сам – нет. Все лечение, такое как, например, антикоагулянты, способствующие разжижению крови – это уже борьба с последствиями, и только в стационарных условиях.