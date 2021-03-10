В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 733 новых случая инфицирования коронавирусом, 265 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом 13 марта сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За истекший день от COVID-19 скончались еще восемь пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 239 692 человека, 3 276 из них скончались, 230 726 – вылечились. Лечение 5 690 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведен 2 701 181 тест на COVID-19 (за последние 24 часа - 10 470).