О чем говорили Саркисян и Пашинян
Президент Армении Армен Саркисян провел в субботу встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба армянского президента.
Переговоры состоялись в рамках цикла встреч с политическими силами, инициированного Саркисяном.
Отмечается, что Саркисян и Пашинян обсудили сложившуюся в стране ситуацию, пути развязки обстановки и преодоления политического кризиса. В этом контексте в качестве решения был затронут вопрос проведения внеочередных парламентских выборов.