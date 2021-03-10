В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития» состоялось заседание рабочей группы по инклюзивному социальному развитию и социальному обеспечению комиссии, созданной с целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Председатель рабочей группы, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что в результате успешной политики президента Ильхама Алиева за последние 17 лет в условиях более чем трехкратного роста национальной экономики достигнуты важные успехи, служащие обеспечению благосостояния граждан. В частности, достигнуто последовательное многократное увеличение социальных выплат, постоянное создание новых рабочих мест.

Министр подчеркнул, что за прошедший период из года в год расширялись программы социальной защиты и активной занятости, сеть учреждений социального обслуживания и реабилитации. Он отметил работу по модернизации социальной инфраструктуры.

Было отмечено, что все эти социальные достижения как один из национальных приоритетов на 2021-2030 годы будут продолжаться и развиваться. Достижение эффективной занятости и достойного труда для всех групп населения, усиление социальной защиты уязвимых групп населения за счет более эффективной и справедливой системы социального обеспечения, инклюзивность будут в числе главных приоритетов следующего десятилетия.

На заседании обсуждалась предстоящая работа по подготовке стратегии.