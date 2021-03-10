По предварительной информации Управления здравоохранения Алматы, двое находившихся на борту выжили, их доставили в больницы.

"Сегодня около 17:20 при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что всего на борту находились шесть человек.