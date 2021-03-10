Экс-президент Украины о широкомасштабном конфликте в Донбассе

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кравчук не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США, сообщает РИА Новости.

"Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу - ред.). Потому что конфликт на Донбассе — это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".