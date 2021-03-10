Девушка воплощает в жизнь свою мечту и будучи терапевтом по уходу за кожей, в прошлую среду запустила свой второй магазин-салон в Неймегене.

Вслед за 33-летней Элей Абдуллаевой, которая запустила женский аналог соцсети LinkedIn, голландские СМИ посвятили свои статьи успеху еще одной азербайджанки – 25-летней Вюсали Алибейли.

Вюсаля Алибейли родилась 17 декабря 1995 года в селе Чайруд Лерикского района Азербайджана. Когда ей было 4 года, ее родители переехали в Нидерланды с двумя детьми. Вскоре семье был предоставлен дом в Вийхене. Алибейли получила диплом HAVO в 2014 году в колледже Маасвааль в Вийхене.

Затем она закончила курс HBO по кожной терапии в Гаагском университете прикладных наук. Алибейли также прошла стажировку в Oracle крупнейшей клиники Южной Кореи со 100 филиалами. Владелец этой клиники специально прилетела из Китая в Южную Корею, чтобы предложить ей работу, на которой она бы отвечала за открытие 100 клиник в Европе.

Однако девушка отклонила это предложение. Она сама хотела быть предпринимателем. Сначала она сама работала в маленькой комнатке за парикмахерской ее матери в Вийхене. В минувшую среду она открыла свое второе здание площадью 360 квадратных метров в Неймегене.

«Сначала я все делала сама: от администрации до приема и лечения. Но с таким большим бизнесом мне действительно нужна была команда», - рассказывает девушка.

По словам девушки, самостоятельная работа вымотала ее физически и морально. Она не может двигать шеей и у нее болят все мышцы. По словам физиотерапевта, это последствия тяжелой работы.

«Мои родители никогда не говорили мне, что я должна стать предпринимателем. Наслаждайтесь возможностями, которые предлагают Нидерланды. И учитесь», - сказала напоследок журналистам 25-летняя азербайджанка.