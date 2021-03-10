Премьер-лига: «Карабах» обыграл «Сабах»
Сегодня стартовал 20-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В первом матче тура «Карабах» на «Азерсун Арене» принимал аутсайдера чемпионата «Сабах» и победил со счетом 2:0.
«Сабах» два дня назад объявил о расторжении контракта с испанским главным тренером Висенте Гомесом. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рамин Гулиев.
Нередко после тренерских перестановок команда эмоционально преображается и показывает более яркий футбол. Однако Рамину Гулиеву не повезло с первым соперником – чтобы удачно сыграть с «Карабахом», одних эмоций недостаточно. В итоге, несмотря на все старания, «Сабах» проиграл.
На 42-й минуте Филип Озобич, а на 73-й – Махир Эмрели забили по голу и принесли «Карабаху» победу и как минимум на сутки верхнюю строчку в турнирной таблице.
Сегодня также состоится матч «Сумгаит» - «Кешля». А завтра встретятся: «Габала» - «Зиря», «Нефтчи» - «Сабаил».
Турнирное положение
1. «Карабах» - 42 очка (20 матчей)
2. «Нефтчи» - 39 (19)
3. «Зиря» - 29 (19)
4. «Сумгаит» - 25 (19)
5. «Габала» - 22 (19)
6. «Сабаил» - 18 (19)
7. «Кешля» - 16 (19)
8. «Сабах» - 16 (20).