Премьер-лига: «Карабах» обыграл «Сабах»

В первом матче тура «Карабах» на «Азерсун Арене» принимал аутсайдера чемпионата «Сабах» и победил со счетом 2:0.

«Сабах» два дня назад объявил о расторжении контракта с испанским главным тренером Висенте Гомесом. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рамин Гулиев.

Нередко после тренерских перестановок команда эмоционально преображается и показывает более яркий футбол. Однако Рамину Гулиеву не повезло с первым соперником – чтобы удачно сыграть с «Карабахом», одних эмоций недостаточно. В итоге, несмотря на все старания, «Сабах» проиграл.

На 42-й минуте Филип Озобич, а на 73-й – Махир Эмрели забили по голу и принесли «Карабаху» победу и как минимум на сутки верхнюю строчку в турнирной таблице.

Сегодня также состоится матч «Сумгаит» - «Кешля». А завтра встретятся: «Габала» - «Зиря», «Нефтчи» - «Сабаил».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 42 очка (20 матчей)

2. «Нефтчи» - 39 (19)

3. «Зиря» - 29 (19)

4. «Сумгаит» - 25 (19)

5. «Габала» - 22 (19)

6. «Сабаил» - 18 (19)

7. «Кешля» - 16 (19)

8. «Сабах» - 16 (20).