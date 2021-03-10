Два землетрясения в Грузии в течение часа

На западе Грузии, к юго-востоку от города Они в Квемо Сванети произошло два землетрясения, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга республики.

Эпицентр землетрясения находился в селе Ончели к юго-востоку от города Они в регионе Рача Лечхуми, в 147 километрах от Тбилиси.

Подземные толчки были зафиксированы в 14:55 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 12 километров.

Магнитуда землетрясения составила 3,7. За час до этого в том же месте произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Сведений о жертвах и разрушениях нет.