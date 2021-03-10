И Шахрияр Мамедъяров обыграл Левона Ароняна

Сегодня стартовал четвертый шахматный турнир из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В соревновании по быстрым шахматам под названием Magnus Carlsen Invitational принимает участие не только завсегдатай «Чемпиионского тура» Теймур Раджабов, но и Шахрияр Мамедъяров, впервые приглашенный представителями лучшего шахматиста планеты.

В 1-м же туре Шахрияру противостоял Левон Аронян, который не так давно объявил, что покидает Армению и будет выступать за США. Однако пока бюрократические формальности не соблюдены, Аронян все еще считается армянским шахматистом.

Партия, в которой Мамедъяров играл черными фигурами, завершилась победой азербайджанского гроссмейстера.

Теймур Раджабов в 1-м туре сыграл вничью белыми с голландцем Анишем Гири.

Напомним, что Теймур одержал блестящую победу над Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января.