Хлопководство в тупике – отрасль жива только благодаря дотациям
Хлопководство – одна из отраслей сельского хозяйства, на которую наша страна сделала ставку, решив развивать ненефтяной сектор. Но хотя площади под хлопок из года в год расширяются, надежды на то, что «белое золото» станет важным источником притока валюты в страну, тают.
Данная сфера дотационная, и фермеры занимаются хлопководством только из-за субсидий. Низкая производительность и трудоемкость, обусловленные использованием ручного труда, существенно увеличивают себестоимость хлопка. Впрочем, например, в Евлахском районе, по утверждению ответственных лиц, такой способ навсегда оставили в прошлом. Сейчас все делают исключительно машины, благодаря чему сбор урожая обходится дешевле.
Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов относится к таким утверждениям скептически. У него большие сомнения в том, что в том же Евлахе хлопок будет полностью собираться без использования ручного труда. Эксперт получил фото и видео подтверждения, свидетельствующие о том, что такой труд в стране распространен повсеместно. В основном им занимаются женщины, вынужденные весь день проводить под раскаленным солнцем. Труд этот адский, а платят за него копейки. Причем есть факты использования на хлопковых полях и детского труда, и они включены в соответствующий международный отчет.
Существующий подход к хлопководству зачастую пытаются преподнести, как социальный, мол, он обеспечивает от 200 до 400 тысяч человек работой. О качестве таких рабочих мест умалчивается, как и о фактах привлечения к выращиванию хлопка бюджетников.
При использовании исключительно труда машин и себестоимость «белого золота» будет выше, а качество лучше, но мы не идем простым путем. И не сказать, что не хватает техники, ее как раз больше, чем нужно. На 100 тысяч гектаров хлопковых полей более 400 хлопкоуборочных комбайнов. На такую площадь хватило бы и 100 машин. Но при условии правильной организации работы, которой сейчас нет.
Комбайны должны распределять по районам так, чтобы они работали круглосуточно. А для этого нужно, чтобы трудились три механизатора. Машина должны стоять на поле, готовом к уборке, заранее. Сейчас же, по словам Магеррамова, они идут из районного центра в село очень медленным ходом – 2-3 часа, а потом столько же обратно.
«Уверен, что половина техники вообще разукомплектована. Хоть техника и новая, там зачастую чего-то недостает», - говорит эксперт.
Хлопкоуборочные комбайны закупаются государством, и на приобретение техники было потрачено 500 миллионов манатов. Сумма немаленькая, и пройдет много времени прежде, чем она окупится, если это вообще когда-нибудь произойдет.
«Мы предлагали закупать более дешевые машины, например, произведенные в Узбекистане. В этой стране и высокая производительность хлопка, и высокое качество. Вообще надо дать фермерам возможность самим все организовать. Не должно государство навязывать им, что производить. Фермеры сами должны найти рынок сбыта и все, что нужно для производства. Сейчас хлопководство держится на плаву только за счет госдотаций. Это не вариант, и, - уверен Магеррамов, – придет время, когда весь груз упадет на плечи фермеров, тогда их продукция будет обходиться дороже, чем сейчас и станет вовсе неконкурентоспособной».
Впрочем, и сейчас азербайджанский хлопок стоит немного на мировом рынке по сравнению с тем же узбекским, и тем более с израильским. Экспорт хлопка упал на 20% по сравнению с прошлым годом, упала и цена на него, сказал эксперт.
Отечественный хлопок не особо востребован среди экспортеров, а все из-за его невысокого качества. В последнем виновато несоблюдение фермерами агротехники при выращивании хлопка.
«В странах Европы фермеры часто имеют не только навыки работы, но и соответствующее образование, связанное с аграрным сектором. У нас же фермеры - это крестьяне, которые работали раньше в колхозах и совхозах и получили землю в собственность. Они работают по старинке, так, как видели в советские времена. Но тогда им помогали агрономы, а сейчас где они, агрономы-то? Вузы практически не готовят такие кадры и молодежь идет на подобные специальности неохотно. Это низкооплачиваемая работа. Раньше молодым специалистам давали льготы, стимулировали их, сейчас это кануло в Лету», - подчеркивает Магеррамов.
Во времена СССР мы, согласно статистике, производили около миллиона тонн хлопка в год. Правда, как говорит эксперт, тогда занимались приписками и отрасль тоже была на дотации.
Когда в уже независимом Азербайджане государство решило развивать хлопководство, оно рассчитывало на большую прибыль от экспорта, но все оказалось не так просто.
Согласно целям Госпрограммы по развитию хлопководства на 2017-2020 гг., планируется довести урожайность до полумиллиона. Успехи на сегодняшний день куда скромнее – в прошлом году в Азербайджане произвели 295 279 тонн. Однако и это некуда сбывать.
В хлопкоприемных пунктах накопилось много сырья с прошлого года, и непонятно, где собираются хранить урожай этого года.
«Я предупреждал, что хлопководство надо развивать только в том случае, если будут созданы условия для производства качественного конечного продукта. А благодаря только сырью получить хороший доход не удастся. Сейчас в данной сфере тупиковая ситуация –больше произведено, меньше реализовано», - говорит Магеррамов.
Надо делать ставку не на экспорт сырья, а на продажу за рубеж готовой продукции.
Благодаря современным технологиям производить качественную продукцию легкой промышленности может сейчас любая страна. Так, соседняя Турция делает на этом поприще большие успехи, тогда как Азербайджан топчется на месте.
Сейчас, по словам эксперта, в Азербайджане даже нормальные носки не могут производить.
Внутреннее потребление хлопка на сегодняшний день мизерное. Причем надо сказать, что Азербайджан импортирует порядка 3 тысяч тонн хлопка в год, и именно он обычно идет на переработку.
Развитие легкой промышленности будет способствовать созданию новых рабочих мест. Но для этого необходимо создать отечественным и иностранным инвесторам нормальные условия для того, чтобы вкладывались в строительство швейных фабрик. Они будут заинтересованы в выпуске качественной продукции и поиске рынков сбыта.