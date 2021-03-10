Хлопководство в тупике – отрасль жива только благодаря дотациям

Елена Малахова, собкор 21:29

Хлопководство – одна из отраслей сельского хозяйства, на которую наша страна сделала ставку, решив развивать ненефтяной сектор. Но хотя площади под хлопок из года в год расширяются, надежды на то, что «белое золото» станет важным источником притока валюты в страну, тают. Данная сфера дотационная, и фермеры занимаются хлопководством только из-за субсидий. Низкая производительность и трудоемкость, обусловленные использованием ручного труда, существенно увеличивают себестоимость хлопка. Впрочем, например, в Евлахском районе, по утверждению ответственных лиц, такой способ навсегда оставили в прошлом. Сейчас все делают исключительно машины, благодаря чему сбор урожая обходится дешевле.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов относится к таким утверждениям скептически. У него большие сомнения в том, что в том же Евлахе хлопок будет полностью собираться без использования ручного труда. Эксперт получил фото и видео подтверждения, свидетельствующие о том, что такой труд в стране распространен повсеместно. В основном им занимаются женщины, вынужденные весь день проводить под раскаленным солнцем. Труд этот адский, а платят за него копейки. Причем есть факты использования на хлопковых полях и детского труда, и они включены в соответствующий международный отчет. Существующий подход к хлопководству зачастую пытаются преподнести, как социальный, мол, он обеспечивает от 200 до 400 тысяч человек работой. О качестве таких рабочих мест умалчивается, как и о фактах привлечения к выращиванию хлопка бюджетников. При использовании исключительно труда машин и себестоимость «белого золота» будет выше, а качество лучше, но мы не идем простым путем. И не сказать, что не хватает техники, ее как раз больше, чем нужно. На 100 тысяч гектаров хлопковых полей более 400 хлопкоуборочных комбайнов. На такую площадь хватило бы и 100 машин. Но при условии правильной организации работы, которой сейчас нет. Комбайны должны распределять по районам так, чтобы они работали круглосуточно. А для этого нужно, чтобы трудились три механизатора. Машина должны стоять на поле, готовом к уборке, заранее. Сейчас же, по словам Магеррамова, они идут из районного центра в село очень медленным ходом – 2-3 часа, а потом столько же обратно. «Уверен, что половина техники вообще разукомплектована. Хоть техника и новая, там зачастую чего-то недостает», - говорит эксперт.

Хлопкоуборочные комбайны закупаются государством, и на приобретение техники было потрачено 500 миллионов манатов. Сумма немаленькая, и пройдет много времени прежде, чем она окупится, если это вообще когда-нибудь произойдет. «Мы предлагали закупать более дешевые машины, например, произведенные в Узбекистане. В этой стране и высокая производительность хлопка, и высокое качество. Вообще надо дать фермерам возможность самим все организовать. Не должно государство навязывать им, что производить. Фермеры сами должны найти рынок сбыта и все, что нужно для производства. Сейчас хлопководство держится на плаву только за счет госдотаций. Это не вариант, и, - уверен Магеррамов, – придет время, когда весь груз упадет на плечи фермеров, тогда их продукция будет обходиться дороже, чем сейчас и станет вовсе неконкурентоспособной». Впрочем, и сейчас азербайджанский хлопок стоит немного на мировом рынке по сравнению с тем же узбекским, и тем более с израильским. Экспорт хлопка упал на 20% по сравнению с прошлым годом, упала и цена на него, сказал эксперт. Отечественный хлопок не особо востребован среди экспортеров, а все из-за его невысокого качества. В последнем виновато несоблюдение фермерами агротехники при выращивании хлопка. «В странах Европы фермеры часто имеют не только навыки работы, но и соответствующее образование, связанное с аграрным сектором. У нас же фермеры - это крестьяне, которые работали раньше в колхозах и совхозах и получили землю в собственность. Они работают по старинке, так, как видели в советские времена. Но тогда им помогали агрономы, а сейчас где они, агрономы-то? Вузы практически не готовят такие кадры и молодежь идет на подобные специальности неохотно. Это низкооплачиваемая работа. Раньше молодым специалистам давали льготы, стимулировали их, сейчас это кануло в Лету», - подчеркивает Магеррамов.

Во времена СССР мы, согласно статистике, производили около миллиона тонн хлопка в год. Правда, как говорит эксперт, тогда занимались приписками и отрасль тоже была на дотации. Когда в уже независимом Азербайджане государство решило развивать хлопководство, оно рассчитывало на большую прибыль от экспорта, но все оказалось не так просто. Согласно целям Госпрограммы по развитию хлопководства на 2017-2020 гг., планируется довести урожайность до полумиллиона. Успехи на сегодняшний день куда скромнее – в прошлом году в Азербайджане произвели 295 279 тонн. Однако и это некуда сбывать. В хлопкоприемных пунктах накопилось много сырья с прошлого года, и непонятно, где собираются хранить урожай этого года. «Я предупреждал, что хлопководство надо развивать только в том случае, если будут созданы условия для производства качественного конечного продукта. А благодаря только сырью получить хороший доход не удастся. Сейчас в данной сфере тупиковая ситуация –больше произведено, меньше реализовано», - говорит Магеррамов.